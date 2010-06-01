В Киеве состоятся протесты в связи с гибелью студента в милиции

Возле Шевченковского участка МВД в Киеве во вторник ожидается акция протеста против действий милиции. Поводом стала гибель 19-летнего студента несколько дней назад.

Организаторы акции протеста будут требовать, среди прочего, создания специальной следственной парламентской комиссии, установления общественного контроля за следствием о гибели студента и увольнения причастных к его смерти. Студент Игорь Индил погиб во время задержания в Шевченковском райотделении, куда он самостоятельно прибыл по требованию участкового милиционера вечером. А уже утром милиция предложила родителям задержанного забрать его тело из морга.

По версии милиции, студент "несколько раз сам упал и ударился". Координатор акции Евгения Малых сообщила "Немецкой волне", что список требований будет расширен, поскольку в этом участке милиции, в Киеве и по целой стране зафиксировано, как она утверждает, целый ряд случаев изнасилований, истязаний и издевательства над задержанными. Координатор сказала, что киевскую акцию поддержала общественность в регионах, и она должна состояться перед главными управлениями милиции одновременно в 18 городах государства.

В Киеве ожидается траурное шествие и возложение венков и цветов в память погибшего в Шевченковском райотеделении МВД Игоря Индила. После этого активисты намерены неделю ждать реакции властей. А в случае неудовлетворительного ответа – организовать еще более масштабные протесты.

Организаторы всеукраинской акции заявили о недопустимости любой политической символики или политических лозунгов во время уличных протестов. Они даже воздерживаются от обнародования названий организаций, которые приобщились к акции. Но говорят, что среди них есть студенческие и общественные группы, "которые уже завоевали авторитет среди украинской молодежи".