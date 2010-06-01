Туркмения начала строительство газопровода к Каспию

Строительство газопровода "Восток-Запад", призванного связать северо-восточные газовые месторождения страны с Каспийским регионом, началось в понедельник в Туркмении, передает РИА "Новости".

Торжественная церемония сварки первого стыка газопровода состоялась на газокомпрессорной станции "Шатлык" (Радость), в 90 км от гигантского газового месторождения "Южный Иолотань", включенного экспертами британской компании Gaffney, Cline & Associates (GCA) в четверку крупнейших газовых месторождений в мире.

Строительство газопровода "Восток-Запад" протяженностью 1000 км, пропускной способностью 30 млрд. куб. м газа в год, с наземными вспомогательными сооружениями, будут вести госконцерны "Туркменгаз" и "Туркменнебитгазгурлушик" (Туркменнефтегазстрой) за счет госконцерна "Туркменгаз".

Сооружение нового газопровода, который может подстегнуть Европу к активизации проекта “Набукко”, намечено завершить в июне 2015 года. Приблизительная стоимость газопровода составляет более 2 млрд. долл.

Выступая на церемонии старта строительства газопровода "Восток-Запад", президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ подчеркнул, что в настоящее время увеличение добываемых в стране объемов природного газа необходимо не только для продажи за рубеж, но и для удовлетворения внутреннего спроса.

По словам главы государства, сейчас в Туркмении ведется строительство многочисленных фабрик, заводов, ускоренными темпами развивается электроэнергетика, увеличивается экспорт электроэнергии, что требует значительных объемов газа, и в будущем эта потребность будет только возрастать.

Туркменский лидер отметил, что газопровод "Восток-Запад" обеспечит доставку природного газа с гигантского газового месторождения "Южный Иолотань" в западные районы страны.

"Строительство газопровода "Восток-Запад" означает создание единой газотранспортной системы нашей страны, что позволит нам быстро и своевременно доставлять большие объемы природного газа в любые районы государства", - сказал на церемонии Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Он подчеркнул, что реализация такого широкомасштабного проекта своими силами является свидетельством экономической мощи страны и высокой квалификации туркменских специалистов.

Справка УНИАН. Туркмения - крупнейший в Центральной Азии экспортер газа - значительную часть своего газа продает российскому “Газпрому” по его трубопроводам, но также поставляет газ в Иран, Китай и ведет переговоры с Европой о возможности поставок по запланированному ЕС газопроводу “Набукко”.

Эксперты полагают, что “Восток-Запад” может сдвинуть с мертвой точки два альтернативных проекта - Прикаспийский газопровод в Россию через Казахстан и Транскаспийский в Европу по дну моря через Азербайджан.

Последний проект может стать частью проекта “Набукко”, с помощью которого Евросоюз надеется получить доступ к запасам Центральной Азии, чтобы ослабить зависимость от российских поставок.

Официальный Ашхабад заявляет, что готов выставить газ на продажу, в том числе с границ Каспия в любом направлении, но оставляет заботы по строительству и транзиту внешних трубопроводов за покупателями.

Cейчас в Туркмении работает акционер “Набукко” немецкая RWE, которая планирует до конца года заключить с туркменским правительством соглашение о поставках газа.