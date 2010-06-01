Янукович назначил послов Украины в Австрии и Франции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Австрия Андрея БЕРЕЗНОГО и Александра КУПЧИШИНА – Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике.

Об этом говорится в указах В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, тексты которых размещенные на сайте главы государства.