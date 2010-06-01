Янукович назначил послов Украины в Австрии и Франции

00:18, 01 июня 2010
Общество
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Указы размещены на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Австрия Андрея БЕРЕЗНОГО и Александра КУПЧИШИНА – Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике.

Об этом говорится в указах В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, тексты которых размещенные на сайте главы государства.

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