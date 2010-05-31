В Киеве грабитель задушил 22-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Соломенском районе города Киева в доме по месту временного проживания была найдена мертвой с признаками удушения 22-летняя жительница Раховского района Закарпатской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 21-летнего безработного местного жителя. Предварительно установлено, что он вечером 28 мая, с целью кражи, зашел в дом пострадавшей, но был застигнут хозяйкой, и задушил ее.