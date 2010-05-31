Первый аукцион украинской фотографии состоится в Киеве

В июне в Киеве будет проведен первый аукцион украинской фотографии «Foto style».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского музея русского искусства, аукциону будет предшествовать выставка, которая будет открыта для посетителей в известном киевлянам Шоколадном домике по адресу ул. Шелковичная 17/2. Время работы выставки с 4 по 18 июня, с 10 до 20, понедельник выходной. «Все желающие смогут зарегистрироваться для участия в аукционе на предаукционной выставке», - отметили в пресс-службе.

На аукционе будут представлены работы лучших украинских фотографов различных направлений и жанров. Среди них – Александр МОРДЕРЕР, Игор ГАЙДАЙ, Сергей БУСЛЕНКО, Тарас МАЛЯРЕВИЧ, Юрий КОСИН и другие.

«Целью аукциона является формирование, развитие и популяризация рынка фотографии в Украине, а также поддержка талантливых фотографов, интеграция украинского фото искусства на американский и европейский рынки, создание единой системы учета и тиражирования фотографии», - подчеркивается в сообщении.

В рамках благотворительной деятельности аукционный дом Foto style собирает средства на открытие детской школы живописи и фотографии, в которой талантливые дети смогут бесплатно посещать мастер классы знаменитых современных украинских фотографов и художников, получать необходимые материалы и оборудование для творчества, организовывает и проводит конкурсы детской фотографии, сообщили в пресс-службе.