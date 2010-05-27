Милиция объясняет смерть студента в райотделе: он несколько раз упал...

Студент погиб в Шевченковском районном отделении милиции в столице из-за того, что упал, находясь в нетрезвом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщили в ЦОС, около 10 дней назад студент одного из вузов праздновал свое 20-летие в общежитии, где он проживал. Около 20.00 он пошел проводить своего земляка и «по возвращении в общежитие в пьяном виде начал дебоширить».

«После продолжительного времени такого поведения участковый, который временно проживает в этом же общежитии, решил направить этого студента в районное отделение милиции, - отмечают правоохранители. - В РОВД студента доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, и рядом с ним постоянно находился его земляк».

По информации ЦОС, «во время пребывания в милиции студенту стало плохо, и он несколько раз упал, вследствие чего получил черепно-мозговую травму».

В милиции подчеркивают, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние».

При этом в ЦОС опровергают информацию о том, что смерть наступила в результате действий сотрудников милиции. По информации правоохранителей, «скорую» студенту вызывали в связи с тем, что он получил травму вследствие нахождения в алкогольном опъянении, однако «скорая» отказалась госпитализировать его.

Кроме того, как сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции директор Департамента по связям с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ, по имеющейся у него информации, земляк умершего студента подтверждает то, что он перед задержанием находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Есть информация земляка погибшего студента, который подтверждает, что накануне они очень много употребляли алкоголя. Есть выводы в материалах следствия и экспертные заявления работников медицинских учреждений, то есть скорой помощи, которая приезжала по этому вызову. Сейчас проводится проверка», - сказал Д.АНДРЕЕВ.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

На сайте телеканала отмечается, что “вскрытие провели еще до того, как родители узнали о гибели сына, в морге тело даже не дали осмотреть. Заключение медэксперта отличается от официальной версии”. "Мы все время ехали с той версией, что он захлебнулся, но когда мы приехали в морг, нам выдали справку от врача на свидетельство о смерти. И там было написано: кровоизлияние под оболочку в ткани головного мозга, перелом костей черепа, повреждение в результате контакта с тупым предметом", - сообщила мать студента Людмила ИНДИЛО.

Директор колледжа имени Макаренко Ольга ЩЕРБАК рассказала, что полтора года назад, по просьбе начальника Шевченковского райотдела, участкового действительно подселили в общежитие к студентам для их защиты.

В тот вечер, рассказывают студенты, к Игорю приехал школьный друг, они немного выпили, в преддверие праздника, и студент решил проводить товарища. На крыльце ребята встретили участкового, который возвращался домой. Завязалась перепалка, и милиционер предложил проехать в райотдел. Парень согласился.

"Он (Игорь) выходил из общежития сам. Первым вышел участковый и сел (в авто), потом зашел Игорь и сел на заднее сидение. Это последний раз, когда я видела Игоря живым. Это было 8 часов вечера", - сообщила соседка по общежитию Наталия.

Когда в 21.30 участковый вернулся в общежитие, уже преподаватели начали просить милиционера отпустить парня. “Участковый отказался, потому что, по его словам, Игорь буянил в отделе. Отпустить его могли только через 3 суток”, - говорится в сообщении.

Также телеканалу “удалось узнать, что трагической ночью сюда 4 раза вызывали «скорую», но забрать парня медики отказались”.

Кроме того, в ТСН уже звонили по телефону студенты из общежития: «милиция давит на студентов, чтобы подростки заявили, якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже избитый с проломленной головой».