На полуострове Юкатан в Мексике обнаружена самая длинная в мире подземная река, протяженность которой составляет 155 километров, сообщили власти штата Кинтана-Роо, где было сделано это открытие.

Река была найдена случайно двумя американскими аквалангистами-спелеологами, которые в конце января совершали погружения в подземных озерах национальной исторической и туристической зоны Ривьера Майя.

В этом районе Карибского побережья Мексики расположены пользующиеся всемирной известностью археологические центры древней цивилизации индейцев-майя Чичен-Ица, Ушмаль, Тулум, Коба. Однако, как считает директор департамента туризма штата Кинтана-Роо Ленин Амаро Бетанкур (Lenin Amaro Betancourt), несмотря на постоянно ведущиеся научные работы и изыскания, земля Ривьеры Майя хранит еще много сюрпризов и находок.

По его словам, за прошедший месяц ученым удалось лишь поверхностно исследовать подземную реку и дать ей название Сак-Актун, что в переводе с языка майя означает "длинная вода".

Две другие, считавшиеся до сих пор самыми длинными на планете, подземные реки - Окс-Бель-Ха протяженностью 146 километров и Дос-Охос длиной 58 километров - также протекают под землей Ривьеры Майя.

РИА "Новости"