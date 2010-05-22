Кабмин даст 50 млн. грн. на объездную дорогу вокруг Симферополя

Кабинет министров Украины на следующей неделе выделит 50 миллионов гривень на продолжение строительства объездной дороги вокруг Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ журналистам в Симферополе.

«На той неделе пятьдесят миллионов мы перечислим», - сказал он.

По словам руководителя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ, при нормальном финансировании первую очередь дороги можно будет закончить в текущем году.

А.КЛЮЕВ заявил, что на строительство второй и третьей очереди потребуется до одного миллиарда гривень.

«Мы с Минфином поработаем, чтобы вторую и третью очередь закончить. Может быть мы отработаем под государственную гарантию, выделим кредитную линию, чтобы закрыть полностью эту проблему. Дорога строится с 1974 года, слишком долго», - сказал А.КЛЮЕВ.

После строительства объездной дороги транзитный транспорт сможет идти на Севастополь и поселок Николаевка, минуя Симферополь, что позволит разгрузить город.

Как сообщал УНИАН, вчера А.КЛЮЕВ находился с рабочей поездкой в Крыму, где принял участие в совещании по развитию экономики полуострова (промышленность, транспорт, связь, энергетика и т.д.).

Кроме того, в рамках поездки А.КЛЮЕВ ознакомился со строительством объездной дороги Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки и принял участие в презентации проекта по строительству пригородного железнодорожного узла в Симферополе.