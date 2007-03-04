Табачник объявил войну псевдо-университетам

В условиях Болонского процесса и интеграции образования в мировое научное пространство правительство Украины будет жестко бороться с существованием псевдо-университетив. На этом подчеркнул вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК на итоговой коллегии Министерства образования и науки в Харькове.

По его словам, Кабинет министров будет «докладывать максимум усилий для создания высокоэффективной системы гарантий качества учебы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, Д.ТАБАЧНИК заверил: «Несмотря на то, что качество высшего образования прежде всего лежит на каждом отдельном учебном заведении, правительство сделает все необходимое, чтобы сделать невозможным подготовку экономистов в Чертковском филиале Бучацкого экономического института или в трехкомнатной квартире в Ялте, где зарегистрирован филиал одного из почтенных столичных университетов».

Кроме того, он отметил, что правительство подтверждает стратегический курс на обеспечение инновационного развития образования, отвечающего национальным интересам государства и мировым стандартам. По словам Д.ТАБАЧНИКА, «современная экономика знаний выставляет высокие требования к уровню квалификации каждого работника,поэтому следует помнить, что конкурентоспособность нашей экономики непосредственно зависит от уровня образования будущих работников и передачи знаний из университетской среды в промышленность и экономику».

В заседании коллегии также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, ректоры высших учебных заведений Украины и руководители областных управлений образования и науки.