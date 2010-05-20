ВАСУ частично удовлетворил кассационную жалобу "вора в законе"

Высший административный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу "вора в законе" Кухилавы АНТИМОЗА на предыдущие решения судов о принудительном выдворении его с территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

"Судьи ВАСУ приняли решение об отмене всех ранее принятых судебных решений и направили жалобу Кухилавы АНТИМОЗА в суд первой инстанции, то есть в Приморский районный суд Одессы для повторного рассмотрения», - говорится в сообщении.

К.АНТИМОЗ известный в криминальных кругах по прозвищу «Антимоз». В результате совместных действий работников ГУБОП МВД Украины, УБОП ГУМВД Украины в Одесской области и правоохранительных органов Республики Грузия в пгт Ворзель (Киевская область) К.АНТИМОЗ был задержан и доставлен в Приморский районный суд города Одессы, который принял решение о его принудительной депортации. Одесский апелляционный административный суд также принял решение о принудительном выдворении К.АНТИМОЗА из Украины.

28 мая 2009 года из аэропорта «Борисполь» рейсовым самолетом Киев - Тбилиси «вор в законе» был депортирован в Грузию с запретом въезда на территорию Украины сроком на 5 лет.

***К.АНТИМОЗ прибыл в Украину в начале 90-х годов с паспортом гражданина СССР и впоследствии по поддельным документам незаконно получил паспорт гражданина Украины. По этому документу К.АНТИМОЗ все время находился на территории Украины, преимущественно в Одесской области, где влиял на криминогенную обстановку, контролировал деятельность некоторых бизнес структур, используя при этом широкий круг коррумпированных связей.