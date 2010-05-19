Налоговики обнаружили цех переработки мяса в автогаражном кооперативе

Сотрудники отдела налоговой милиции Черниговской межрайонной государственной налоговой инспекции вместе с сотрудниками подразделения ветеринарной милиции УМВД в Черниговской области обнаружили в автомобильном гаражном кооперативе города Чернигова "подпольный цех" по заготовке и переработке мяса.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель начальника Черниговской межрайонной налоговой инспекции Константин ПИГЕНКО.

В ходе проверки установлено, что работы в цехе проводились без получения разрешений, предусмотренных действующим законодательством Украины, и без соблюдения санитарных норм.

Во время проверки изъято промышленное оборудование (морозильные и холодильные камеры) и мясная продукция на общую сумму 68,6 тыс. грн.