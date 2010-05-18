Азаров согласился по средам выступать в прямом телеэфире

Национальная телекомпания Украины будет транслировать в прямом эфире начало заседаний Кабинета министров, которые проходят по средам.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что соответствующее решение было принято правительством по просьбе руководства НТКУ. «Согласие на трансляцию было дано по просьбе со стороны НТКУ», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что технической стороной вопроса трансляции будут заниматься службы телекомпании.

Как известно, очередные заседания Кабинета министров проходят по средам. Обычно ведущий заседание премьер-министр или его первый заместитель произносят вступительное слово в присутствии прессы, а в дальнейшем заседание проходит без присутствия представителей СМИ.