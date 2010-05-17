В объединении Газпрома и Нафтогаза нет практической выгоды для Украины?

Эксперты не видят практической выгоды для Украины от объединения «Газпрома» и «Нафтогаза».

Об этом свидетельствует экспертный опрос, проведенный Институтом Горшенина относительно возможностей подобного объединения и его последствиях.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР считает, что ничего нового в предложении премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» нет. «Собственно говоря, подобную идею Россия озвучила буквально через пару лет после распада СССР. Она звучала чуть по-другому: «Восстановление организационного и технологического единства энерго-транспортной инфраструктуры бывшего Советского Союза», - сказал эксперт. М.ГОНЧАР также низко оценил возможные выгоды Украины от подобного объединения. В частности, эксперт считает бесперспективной возможность получения Украиной доступа к добыче газа на территории России. «Это - чистая пропаганда, не более того. По законодательству Российской Федерации, месторождения с объемом запасов 50 млн. тонн и более по нефти и 70 млрд. куб. метров и более по газу относятся к категории стратегических и не подлежат передаче иностранному инвестору. Месторождения с меньшими запасами для нас большого интереса не представляют. Более того, газ можно добыть там, но опять-таки, его нужно будет сдать «Газпрому». Потом «Газпром», согласно установленной процедуре, поставит его в Украину, но отнюдь не по льготной цене», - сказал эксперт. Он также отметил, что не видит для Украины перспектив получения российских инвестиций для развития газотранспортной инфраструктуры: «У самого «Газпрома» нет денег на инвестиции. Он недофинансирует геологоразведку и сектор добычи. Как максимум, он может обеспечивать выполнение текущих ремонтов для поддержания технического ресурса. Так это «Нафтогаз» и так делает, несмотря на все сложности», - сказал М.ГОНЧАР.

Уполномоченный экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ полагает, что одной из главных целей подобного объединения является приобретение Россией прямого доступа к украинскому потребителю газа. «Нам нужно четко понимать, что Россия сейчас делает все возможное, чтобы исключить Украину из списка основных транзитеров энергоресурсов с востока на запад. При этом Россия хочет сохранить контроль над украинской ГТС, так как это контроль над большим рынком сбыта газа. Следует быть готовым к тому, что через 3-5 лет мы не будем транзитным государством, а будем просто банальным потребителем. Поэтому нужно иметь собственную ГТС, которая могла бы работать как в реверсном, так и в аверсном режиме и поставлять газ независимо от того, откуда он пришел: с запада или востока», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ, напротив, не считает, что основная задача России заключается в том, чтобы получить контроль над украинским сбытом газа. «Контроль над сбытом можно получить гораздо проще. Можно использовать новые правила регулирования европейского рынка («третий пакет законопроектов о либерализации рынка электроэнергии и природного газа»), где четко говорится о том, что собственник трубы вообще не имеет права чинить препятствия собственнику газа, а может лишь оказывать ему услугу по транспортировке. Он не может просто покупать газ, а потом его перепродавать», - сказал К.СИМОНОВ. Эксперт также скептически оценил возможность участия каких-либо украинских компаний в добыче газа на российской территории. «Ключевая проблема в том, что все хорошие месторождения разобраны и лишнего ничего нет. Есть месторождения, требующие очень серьезных инвестиций. Для того чтобы такое месторождение освоить, нужны десятки миллиардов долларов. У Украины таких денег нет», - сказал К.СИМОНОВ.

Эксперт Лаборатории политического анализа Зоя БАЛЛО, в свою очередь, считает, что реальных перспектив объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» не существует. «Давайте не забывать, что вот уже второе десятилетие никак не реализуется еще один мифический проект – российско-украинский газотранспортный консорциум. По достаточно примитивной причине - стороны просто не могут понять, что вносить в его уставной фонд. Хотя сама по себе идея объединить две национальные компании – прекрасная провокация. Особенно если учесть, что в состав российского «Газпрома» входят только газодобывающие и газотранспортные мощности, а в НАК «Нафтогаз Украины» - нефте- и газодобыча и нефте- и газотранспортировка. Вряд ли на это пойдут представители нынешней украинской власти, являющиеся одновременно владельцами скважин», - сказала З.БАЛЛО.