Милиционеры раскрыли по "горячим следам" двойное убийство

14 мая в 10 часов в дежурную часть Смелянского ГО ГУМВД Украины в Черкасской области от жительницы села Сунки Смелянского района поступило сообщение о том, что в этом селе обнаружены тела 18-летнего парня и его 63-летней бабушки с признаками насильственной смерти. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления в Черкасской области, милиционеры нашли в доме двух убитых людей – молодого мужчины и пожилой женщины. На телах были обнаружены колото-резаные раны и телесные повреждения в виде многочисленных ушибов и гематом лица, кровоподтеков грудной клетки. Также в доме обнаружили избитую женщину - мать погибшего парня. Она была связана скотчем.

Через несколько часов по «горячим следам» убийца был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, который в сентябре 2009 года освободился из мест лишения свободы, где 12 лет отбывал наказание за убийство. Около 7 часов утра он вошел в дом потерпевших, и из корыстных побуждений, с применением ножа, молотка и топора совершил преднамеренное убийство двух людей. Убийца завладел деньгами в сумме 300 грн. и мобильным телефоном, после чего связал с помощью скотча руки молодой женщине, избил ее и скрылся с места преступления.

Теперь преступник задержан, у него изъяты деньги и мобильный телефон, возбуждено уголовное дело.