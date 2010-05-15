В Киеве каждый пятый автобус на маршруте - технически неисправный

В Киеве каждое пятое транспортное средство, которое осуществляет перевозку пассажиров, является технически неисправным.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Управления ГАИ Киева, ссылаясь на результаты соответствующей проверки.

В частности, с начала года сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 16 тыс. единиц транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров в столице. Каждая пятая из этих машин оказалась технически неисправной.

Кроме того, работниками ГАИ предупреждено 2 тыс. 577 случаев нарушения перевозчиками установленной скорости движения и проезда на запрещающий сигнал светофора. Задержан 31 водитель, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 917 водителей-перевозчиков, которые работали на маршруте без удостоверения водителя и других необходимых документов.

По выявленным в работе автоперевозчиков недостаткам столичной Госавтоинспекцией направленно в местные и государственные органы власти 45 представлений, из них 26 - в Глававтотрансинспекцию, 19 - в Главное управление транспорта КГГА и 3 информации - в прокуратуру Киева. По результатам их рассмотрения лишены лицензий 7 автоперевозчиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Ленинградской площади в Киеве столкнулись две маршрутки, одна из которых перевернулась. Трое человек получили травмы.