Киевэнерго требует от КГГА почти 2 миллирда гривен

Акционерная компания «Киевэнерго» направила столичной городской государственной администрации письмо, в котором напомнила о необходимости в срочном порядке уплатить задолженность по компенсации убытков компании на производство тепловой энергии из-за тарифов, которые установлены ниже экономически обоснованного уровня.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

«Основным заданием «Киевэнерго» является обеспечение постоянного функционирования энергетического комплекса Киева. Это является не менее важным заданием, чем выплата заработной платы работникам бюджетной и коммунальной сферы. Невзирая на неоднократные обращения Компании к городской власти по поводу значительного долга городского бюджета перед «Киевэнерго», вопрос возмещения разницы в тарифах за предоставленную тепловую энергию остается не решенным», - говорится в письме.

По состоянию на 1 мая 2010 года киевская городская власть задолжала "Киевэнерго" 1 млрд. 868 млн. грн. компенсации убытков на производство тепловой энергии. Потребители тепловой и электрической энергии АК «Киевэнерго» задолжали компании 2 млрд. 190 млн. грн.

«Должники должны «Киевэнерго» астрономическую сумму – более 4 млрд. грн. Почти половина этой суммы - долг городского бюджета из-за разницы в тарифах. Мы в очередной раз напомнили столичной власти о неотложности решения этого вопроса, и надеемся услышать, каким образом и когда будут компенсированы убытки «Киевэнерго». Ведь городская власть имеет для этого все рычаги – во-первых, именно она утверждает тарифы и формирует бюджет, а во-вторых, – в ее силах применить эффективные механизмы взаиморасчетов», - прокомментировал письмо финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

В компании напомнили, что согласно ст. 20 закона Украины о теплоснабжении, орган, который установил тарифы ниже уровня их себестоимости, должен предусмотреть механизм компенсации этой разницы. Ранее сообщалось, что в бюджете столицы на текущий год необходимо предусмотреть средства на компенсацию убытков “Киевэнерго” из-за разницы в тарифах и погашение задолженности прошлых периодов потребителям компании, которые финансируются из городского бюджета. При других условиях подача электричества без оплаты будет означать для “Киевэнерго” прямое нарушение закона. Компания напомнила, что ее действия в отношении должников будут напрямую зависеть от позиции депутатов при принятии бюджета города Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киевсовете будет представлен бюджет столицы на 2010 год.