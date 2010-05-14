В Кировоградской области председатель суда «наколядовал» 85 тысяч

В результате совместной спецоперации сотрудники антикоррупционного бюро Главного управления по борьбе с организованной преступностью и УБОП УМВД Украины в Кировоградской области при получении взятки задержали «на горячем» председателя одного из районных судов области и руководителя аппарата этого же суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что фигуранты требовали 2500 долларов взятки у 54-летней женщины за решение вопроса относительно вынесения приговора по уголовному делу ее сыну, против которого было возбуждено уголовное дело за хулиганство, незаконное обращение с оружием и угрозу убийства.

Во время получения первой части вознаграждения в размере 1500 долларов взяточники были задержаны.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли предмет взятки, материальные ценности на сумму свыше 40 тысяч гривен и ювелирные изделия стоимостью почти 45 тысяч гривен.

По данному фактом прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.