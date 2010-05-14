Кто убивает и преследует журналистов последние 10 лет?

Верховная Рада Украины заслушает в июне 2010 года отчеты министра внутренних дел Украины, Генерального прокурора Украины о ходе расследования уголовных дел, возбужденных с 2001 года по фактам препятствования профессиональной деятельности журналистов (нападений, избиения, преследований и тому подобное, и гибели журналистов), а также по фактам незаконного завладения помещениями, имуществом редакций печатных и электронных СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления "О рекомендациях парламентских слушаний «О состоянии свободы слова в региональных средствах массовой информации» проголосовал 371 народный депутат из 415 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением поручено комитету Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации создать рабочую группу для подготовки законопроектов, решений, направленных на урегулирование вопросов деятельности региональных СМИ, в том числе финансирования государственных и коммунальных СМИ и обеспечения прав журналистов. Кроме того, в порядке контроля планируется заслушать отчет Кабинета Министров Украины об обеспечении выполнения международных обязательств, в соответствии с региональным планом цифровой наземной радиовещательной службы в полосах частот 174-230 Мгц (третий телевизионный диапазон) и 470-862 Мгц (четвертый и пятый телевизионный диапазон), утвержденного Соглашением стран – членов Международного союза электросвязи («Женева-2006»), о переходе Украины до 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию.