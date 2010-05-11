В Украине находится глава Русской православной церкви за рубежом

Глава Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) митрополит Иларион в понедельник прибыл во Владимир-Волынский, город, где берет истоки род первоиерараха, сообщил официальный сайт РПЦЗ.

"Высокопреосвященнейший Митрополит примет участие в торжествах, посвященных 850-летию Свято-Успенского Кафедрального собора города Владимир-Волынский, на родине родителей, где у него до сих пор проживает множество родни", - говорится в сообщении. (Родители нынешнего главы РПЦЗ эмигрировали с Волыни в Канаду в 1929 г.).

Глава зарубежной церкви с 7 мая находится с визитом в Украине по приглашению предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) Владимира.