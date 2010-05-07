В Харькове в параде примут участие 80 российских военнослужащих

В Харькове 9 мая в военном параде примут участие 80 российских военнослужащих.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, представители одной из воинских частей Сухопутных войск армии Российской Федерации пройдут вместе с украинскими военными торжественным маршем по центральной площади города – площади Свободы, где будут проходить основные торжества по случаю 65-й годовщины Победы.

Военный парад будет проходить с привлечением личного состава всех силовых структур, современной боевой техники, а также боевых машин времен Второй мировой войны.

По данным медиа-центра, на праздничные мероприятия в Харьковской области, в том числе с участием военных, из областного и городского бюджетов выделено 7,5 и 3 млн. грн., соответственно.