9 мая станцию метро «Майдан Незалежности» в Киеве закроют

На период проведения 9 мая 2010 года общегосударственных мероприятий на центральной площади города, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, меняется режим работы станции «Майдан Незалежности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», 9 мая с 07.00 до окончания общегосударственных мероприятий на центральной площади города, станция «Майдан Незалежности» Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для входа и выхода пассажиров. В указанный период станция будет работать как пересадочный узел с линии на линию.