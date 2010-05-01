Одесские студенты идентифицируют себя с Украиной (опрос)

Более половины одесских студентов (54,1%) идентифицируют себя с украинской культурной традицией, в то время как 27,7% причисляют себя к русской культурной традиции, а 6,6% считают, что принадлежат к общеевропейской.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты обнародовал сегодня Институт Горшенина, эксперты которого провели специальное исследование на тему "Самоидентификация одесского студенчества" в рамках исследовательской программы "В фокусе: студенчество", проводимой совместно с группой студентов Института социальных наук Одесского национального университета имени Мечникова.

Только 2,6% респондентов идентифицируют себя с советской культурой, а с другими культурами – 3,7% опрошенных, которые выбрали ответ "другое".

5,3% студентов затруднялись ответить на данный вопрос.

Также результаты опроса показали, что каждый третий студент одесских вузов (34,9%) считает, что украинский язык должен быть государственным, а русский может использоваться на бытовом уровне как язык национальных меньшинств. Мнения, что государственными в Украине должны быть два языка, придерживаются 29,9% респондентов. Каждый четвертый опрошенный (25%) считает, что украинский должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины. Еще 2,4% убеждены, что русский язык должен быть государственным, а украинский исключительно использоваться на бытовом уровне.

Подавляющее большинство одесских студентов (74,3%) не хотят возрождения Советского Союза. Противоположной точки зрения придерживаются 12,4% опрошенных, а 13,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Социсследование проводилось Институтом Горшенина 15-30 марта 2010 года, было опрошено 500 студентов одесских вузов III и IV степени аккредитации. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 4,5%.

Напомним, согласно данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в Одессе с населением в миллион человек проживают 61,6% этнических украинцев, 29,0% – русских, 1,3% - болгар, 1,2% - евреев, 0,7% - белорусов, 0,4% – армян, 0,2% – поляков, а также представители других наций и народностей.