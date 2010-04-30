Пинзеник подсчитал, что газ должен быть дешевле и без флота

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК утверждает, что Украина не получила никаких преференций в цене на газ от России в обмен на продление сроков пребывания Черноморского флота России на украинской территории.

Об этом В.ПИНЗЕНИК заявил в интервью "Газете по-киевски" (№ 81 от 30 апреля 2010 года).

"Можно было установить цену на газ и 1 тыс. долларов, и тогда сегодняшняя скидка была бы 70%... Нужно понимать суть газовых договоров. Мировые цены основываются на стоимости не только газа, но и транзита. А это был первый фундаментальный момент, упущенный в договоре, потому что ставка транзита существенно не изменилась, а цена газа была взята европейская. При том, что мы имеем преимущества перед Европой, покупая газ на границе с РФ или Беларусью. Второй момент – из чисто политических соображений базовой ставкой была взята итальянская, но мы берем газ на 2500 км ближе, чем Италия", - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Экс-министр считает, что цена на российский газ для Украины должна формироваться с учетом меньшего пути его транспортировки по сравнению с Италией. "Украинская ставка должна быть равна 450 долл. минус стоимость транзита от российской границы до Италии, то есть 332 доллара, тогда нормальная цена газа в первом квартале 2010 года – 220, но по политическим мотивам была равна 305. Покупая 40 млрд. кубов газа, мы потеряли таким образом 4 млрд. долларов. Ставка транзита газа в Австрии – 6 долларов, у нас – 2,04 за 1 тыс. куб. м, а перегоняем мы 120 млрд. куб. м. – вот еще потерь на 4 млрд.", - пояснил он.

В.ПИНЗЕНИК также добавил, что при формировании цены вообще не учитывался фактор хранения газа для Европы в хранилищах Украины. "Украина закачивает газ для себя и Европы и содержит хранилища за свой счет, хотя должна оплачивать хранение лишь на 25%. Таким образом, скидки нет. Цена 230 долларов – это нынешняя европейская цена, которая должна была зафиксироваться в базовых договорах, а не за счет скидок с флотской арендной платы (кстати, снижение арендной платы за его базирование в соглашениях упоминается)", - резюмировал экс-министр.