Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей КОСТУСЕВ заявляет о беспочвенности обвинений в его адрес, изложенных Одесским горисполкомом в обращении к Президенту Украины и Верховной Раде Украины.

Об этом идет речь в заявлении А.КОСТУСЕВА, переданном УНИАН.

«Установив с нарушением законодательства Украины экономически необоснованные тарифы на содержание домов и придомовых территорий, Одесский муниципалитет, а не я, спровоцировал социальную напряженность в городе», – подчеркивает А.КОСТУСЕВ.

Он напомнил, что все решения комитета по поводу тарифов на услуги ЖКХ в городе Одессе были подготовлены и приняты АМК тогда, когда он не был его руководителем. После неожиданного, четырехкратного повышения тарифов к А.КОСТУСЕВУ обратились многие одесситы: «В качестве народного депутата Украины, который, по закону, обязан «заботиться о благе Украины и благосостоянии Украинского народа, защищать интересы избирателей и государства», 14 ноября 2008 года я обратился в АМК с требованием принять все необходимые меры для установления экономически обоснованных тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в Одессе. Выбор данной инстанции никоим образом не был связан с тем фактом, что я на протяжении 7 лет руководил АМК, Антимонопольное ведомство обязано бороться со злоупотреблениями монополистов», – подчеркнул А.КОСТУСЕВ.

По его словам, заявлению в АМК предшествовали депутатские обращения на имя премьер-министра Украины, министров ЖКХ, экономики, труда и социальной политики, в Одесскую областную государственную администрацию. Итоги изучения материалов, предоставленных в ответ на обращения во все перечисленные инстанции, привели к выводу – новые тарифы на услуги ЖКХ - экономически не обоснованы и приняты с нарушением действующего законодательства, отмечает А.КОСТУСЕВ.

Он отметил, что АМК «почти полтора года, в том числе в судебном порядке, доказывал, что тарифы в Одессе завышены, и решения горисполкома должны быть отменены. Одесский горисполком вместо выполнения рекомендаций АМК, находил все новые лазейки для отсрочки. То выездная коллегия АМК неправильно работала, то на заседании комитета в Киеве не предоставили должного времени для выступления заместителю мэра».

В подтверждение правильности выводов сделанных АМК, А.КОСТУСЕВ приводит ответ на его депутатское обращение бывшего губернатора Одесской области Николая СЕРДЮКА, который в данное время является заместителем мэра Одессы Э.ГУРВИЦА: «Областная государственная администрация считает, что тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, утвержденные решением исполнительного комитета городского совета от 21 августа 2008 года № 970, экономически необоснованны по ряду причин… при расчете тарифов допущены значительные нарушения, о чем свидетельствуют внесенные изменения к решению исполнительного комитета Одесского городского совета от 21 августа 2008 года № 970. Однако, нарушения, допущенные при формировании тарифов на услуги по уборке придомовых территорий и тарифов на услуги по текущему ремонту конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства, размещенных на придомовой территории, не устранены до настоящего времени». «Неужели СЕРДЮК, будучи губернатором, тоже был необъективен к Одесскому муниципалитету? Тогда возникает вопрос: как ГУРВИЦ мог такого необъективного специалиста взять к себе на службу, придумать специальную должность, ввести в состав исполкома?», - спрашивает председатель АМК.

Между тем, отмечает А.КОСТУСЕВ, Одесская областная Госинспекция по ценам пришла к выводу, что «тарифы формировались без соблюдения требований действующего законодательства». «Расчет численности работников, затраты на оплату труда которых включены в состав работ и услуг … проводился, исходя из данных, не подтвержденных официальной технической документацией… В каждом четвертом расчете показатели общих площадей квартир, площадей газонов дворов и газонов улиц, количества дымовентканалов и так далее, предоставленные предприятием при проверке, не соответствуют данным, которые были учтены в тарифах … При расчете затрат на работы по дезинсекции и дератизации были завышены тарифы на дезинсекцию в помещениях и дератизацию в домах и сооружениях … за счет двойного включения налога на добавленную стоимость … в состав накладных затрат включены затраты на обслуживание Городским единым расчетным центром в размере 253,5 тыс. грн. в год, подтверждения которых в ходе проверки не предоставлено (договоры и расчеты отсутствуют)», - говорится в письме начальника Одесской областной Госценинспекции Л.КРУКОВСКОЙ в АМК от 20 августа 2009 г. №3-2948.

Таким образом, отмечает А.КОСТУСЕВ, себестоимость, заложенная в основу расчета тарифов на содержание домов и придомовых территорий, в Одессе завышена.

То, что себестоимость, положенная в основу расчета тарифов в Одессе, завышена, доказывает и ее сравнение с данными по другим городам, отмечает А.КОСТУСЕВ. Если не брать столицу, то она самая высокая в Украине: выше той, что рассчитана в соседнем Николаеве на четверть, в Харькове – на 18%, во Львове - на треть, в Севастополе – в 1,5 раза, в Херсоне – в 2 раза. Именно из-за завышенной себестоимости тариф ее и не покрывает. «Кто же виноват в том, что ГУРВИЦ и его команда не умеют работать?», – спрашивает А.КОСТУСЕВ и подчеркивает, что «в десяти из тринадцати областных центров, где достигнут стопроцентный уровень возмещения тарифами затрат, тарифы ниже, чем в Одессе».

«Так кто же «нагло лжет» – я, когда говорю о высоких одесских тарифах, или все-таки Э.ГУРВИЦ, который утверждает, что тарифы в Одессе чуть ли не самые низкие в Украине?», – спрашивает А.КОСТУСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля с. г. Одесский горисполком направил Президенту и Верховной Раде Украины единогласно принятое Обращение, в котором выразил «крайнюю обеспокоенность недальновидными политическими спекуляциями относительно якобы завышенных тарифов на услуги ЖКХ» в Одессе» со стороны руководства Антимонопольного комитета Украины. Тщательным образом проанализировав ситуацию, сложившуюся на территории Одессы относительно оплаты услуг по содержанию домов и придомовых территорий, горисполком «считает необходимым опровергнуть распространяемую необъективную и предвзятую информацию» председателя АМК Алексея КОСТУСЕВА о том, что «одесские тарифы являются самыми высокими в Украине», - отмечается в документе, который есть в распоряжении УНИАН.

По мнению депутатов, отмечается в документе, «борьба» с якобы завышенными тарифами превратилась в политический лозунг, который эксплуатируется недобросовестными политиками и, в условиях отсутствия государственной концепции реформы ЖКХ, несет в себе прямую угрозу существованию имеющейся системы этой стратегически важной отрасли.

Причем манипуляции общественным мнением на этот счет А.КОСТУСЕВЫМ «приобрели особо циничный характер, ввиду безответственного использования авторитета и возможностей такого органа власти как АМКУ»