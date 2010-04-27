Путин: Азаров просил принять решение по украинским трубам

Россия разрешит беспошлинный ввоз 260 тыс. тонн украинских труб в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил на совещании в Сочи.

«Вчера премьер-министр Украины просил меня оперативно решить вопрос, связанный с взаимной отменой ограничений в сфере торговли. В Украине принято соответствующее решение по поводу химических товаров. Мы сегодня же примем решение, которое давно ожидается производителями труб в Украине. Как и просило правительство Украины, примем решение по украинским трубам в объеме 260 тысяч тонн, которые будут продаваться на российском рынке», - сказал В.ПУТИН.