Путин: Азаров просил принять решение по украинским трубам
22:38, 27 апреля 2010Общество
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Без пошлины - 260 тысяч тонн
Россия разрешит беспошлинный ввоз 260 тыс. тонн украинских труб в год.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил на совещании в Сочи.
«Вчера премьер-министр Украины просил меня оперативно решить вопрос, связанный с взаимной отменой ограничений в сфере торговли. В Украине принято соответствующее решение по поводу химических товаров. Мы сегодня же примем решение, которое давно ожидается производителями труб в Украине. Как и просило правительство Украины, примем решение по украинским трубам в объеме 260 тысяч тонн, которые будут продаваться на российском рынке», - сказал В.ПУТИН.
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