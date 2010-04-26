Кабмин хочет поднять минимальную зарплату на 53 гривни

Кабинет министров Украины предлагает установить на 2010 г. уровень минимальной заработной платы с таким расчетом: с 1 января - 869 грн. в месяц, с 1 апреля - 884 грн., с 1 июля - 888 грн., с 1 октября - 907 грн., с 1 декабря - 922 грн.

Это предусмотрено проектом закона о Госбюджете-2010 (№6000 от 23 апреля т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

В почасовом расчете предлагается установить такие размеры минимальной заработной платы на этот год: с января - 5,2 грн., с 1 апреля - 5,29 грн., с 1 июля - 5,32 грн., с 1 октября - 5,43 грн., с 1 декабря - 5,52 грн.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2009 года Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кабинет министров Украины предлагает установить прожиточный минимум на 2010 год в таких размерах: с 1 января – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн. и с 1 декабря – 875 грн. Это предусмотрено проектом закона о Государственном бюджете на 2010 год (№6000 от 23 апреля т.г.).