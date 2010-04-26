В Виннице состоятся Международные Пироговские чтения

В Виннице 2-5 июня пройдут IV Международные Пироговские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения выдающегося хирурга Николая Пирогова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации.

По словам ректора Винницкого медуниверситета Василия МОРОЗА, известные ученые из 24 стран мира уже подали 1300 заявок на участие в Пироговских чтениях.

«Сейчас перед нами стоит важная задача – сохранить память о великом ученом Николае Пирогове», - сказал В.МОРОЗ.

В свою очередь, давая поручение руководителям соответствующих структур, председатель Винницкой областной государственной администрации Владимир ДЕМИШКАН отметил, что проведение Пироговских чтений имеет стратегическое значение, как для области так и для государства в целом. «Все подготовительные мероприятия к Пироговским чтениям будут проводиться на высшем уровне и в сжатые сроки» - сказал В.ДЕМИШКАН.

Также он сообщил, что поскольку это мероприятие важно для государства, на нем возможно присутствие Президента или премьер-министра.

В целом предварительная смета по проведению Пироговских чтений составляет 3 млн. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Реестром съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций Минздрава и АМН Украины, которые будут проходить в 2010 году и утверждены Украинским центром научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы, 2-5 июня 2010 года на базе Винницкого национального медицинского университета им. Пирогова будут проведены IV Международные Пироговские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова, в рамках которых состоятся: ХXII съезд хирургов Украины и V съезд анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины.