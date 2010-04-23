Ветеранам обещают до 5 мая перечислить выплаты ко Дню Победы

Ко Дню Победы из Государственного бюджета выделят 600 млн. грн. на одноразовые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА во время брифинга.

По его словам, это вдвое больше по сравнению с аналогичными выплатами в прошлом году.

Средства будут перечислены ветеранам до 5 мая, сказал В.НАДРАГА.