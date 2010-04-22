Евросоюз хочет видеть стабильность в Украине, но не любой ценой

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заявляет, что Евросоюз хотел бы видеть стабильность в Украине, но не любой ценой.

Об этом он заявил в интервью проекта “Униан-новости ЕС”.

“Стабильность любой ценой” – это не наша доктрина”, - сказал комиссар, отвечая на просьбу прокомментировать заявления ряда экспертов и политиков Украины, которые обвиняют нынешнюю власть в осуществлении неконституционных шагов.

Он отказался комментировать, в частности, решение о возможности входа в парламентскую коалицию не только фракций, но и отдельных депутатов, отметив, что свое решение на этот счет уже вынес Конституционный Суд Украины.

“Конституционный Суд Украины назвал отвечающей Конституции возможность присоединения отдельных депутатов к коалиции. Я, конечно, не буду комментировать решение высшего органа страны, в обязанностях которого - интерпретация Конституции”, - сказал С.ФЮЛЕ.

Вместе с тем комиссар отметил, что есть ряд ключевых принципов, соблюдение которых в странах-партнерах остается основными для ЕС.

“Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам всегда были и остаются ключевыми в отношениях Украина-ЕС, и граждане ЕС и Украины ожидают не меньшего”, - отметил С.ФЮЛЕ.

Как сообщал УНИАН, ряд украинских оппозиционных политиков и экспертов обвинили новую власть в осуществлении неконституционных шагов, в частности, в процессе формирования парламентской коалиции, а также в процессе создания правительства.