На Луганщине почтили память польских офицеров, умерших в лагере

Сегодня в городе Старобельске Луганской области почтили память 48 польских офицеров, умерших в 1939-1940 годах в местном лагере и похороненых на старом городском кладбище.

Как передает корреспондент УНИАН, там состоялся молебен при участии вице-консула Генерального Консульства Республики Польша в Харькове Гжегожа СЕРОЧИНСКОГО.

Во время молебна собравшиеся почтили и трагически погибшего Президента Польши Леха Качиньского.

Справка УНИАН. Лагерь для польских пленных в Старобельске был исключительно офицерским и располагался в монастыре. Сюда свезли почти всех офицеров из района обороны Львова, взятых в плен вопреки акту о капитуляции, который гарантировал им свободу, среди них почти 600 летчиков. В Старобельском лагере находились 20 профессоров вузов, 400 врачей, несколько сот юристов и инженеров, 100 учителей, литераторов, журналистов, общественных деятелей довоенной Польши.

Подготовка помещений Старобельского монастыря для размещения военнопленных поляков началась 19 сентября 1939 года, уже через два дня после перехода Красной армией границы с Польшей. За месяц в лагере содержались 4824 человека, а на 15 февраля 1940 года его контингент насчитывал 3909 узников. Среди них 8 генералов, 55 полковников, 127 подполковников, 1316 майоров, 846 капитанов, 2429 других офицеров, 18 военных капелланов, 5 государственных чиновников, 1 полковник полиции, 1 гимназист, 1 денщик.

48 поляков умерли в лагере и были похоронены на старом городском кладбище Старобельска.