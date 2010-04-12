Черкасский горсовет просит признать геноцид армянского народа

Черкасский городской совет решил обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Верховной Раде Украины с просьбой поддержать армянский народ и закрепить на законодательном уровне вопрос по поводу признания и осуждения геноцида армянского народа Османской империей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, такое решение приняли на сессии Черкасского горсовета по рассмотрении обращения депутата Черкасского горсовета Араика МКРТЧЯНА, Черкасской областной армянской общины «Арарат», священника Армянской Апостольской православной церкви и председателя совета Черкасской религиозной общины Армянской апостольской церкви.

В обращении горсовета речь идет о том, что "… в этом году исполняется 95-я годовщина геноцида армянского народа. 24 апреля 1915 года Османская империя начала массовое уничтожение армян. Жертвами резни 1915-1923 гг. стали 1,5 млн. чел. 350 тыс. армян оставили свои земли и мигрировали. Геноцид армян стал первым в 20 веке широкомасштабным преступлением, направленным против народа по этническому признаку”. По мнению черкасских депутатов, “действия имперского турецкого правительства полностью отвечают составу преступления геноцида и подпадают под его определение в международном праве”.

“Много стран признали эту трагедию геноцидом. Украинское государство продемонстрировало всему миру преданность идеалам свободы и демократии, но, к сожалению, официально пока не признала факт геноцида армянского народа", - говорится в обращении.