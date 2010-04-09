Представительства ООН в Украине очертили направления сотрудничества

Представительства Организации Объединенных Наций в Украине и Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, сегодня в Киеве состоялась встреча главы этого ведомства Равиля САФИУЛЛИНА с руководителями представительств ООН, которые работают в Украине.

Министр заверил дипломатов, что Украина будет активно продолжать сотрудничество с организациями ООН по совместным программам и проектам.

Речь идет, в частности, о продолжении и новых инициативах в сфере защиты прав детей, внедрения гендерного равенства, противодействия насилию в семье, предотвращения торговли людьми и сексуальной эксплуатации, противодействия детской порнографии, предоставления помощи пострадавшим от торговли людьми, беженцам, ВИЧ-инфицированным, поддержки молодежи, пропаганды здорового образа жизни, отказа от употребления алкоголя, табака и наркотиков.

В свою очередь, руководители представительств ООН отметили совместный проект по установлению гендерного равенства в Украине как наиболее успешный и результативный.