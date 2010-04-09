Контрабандист пытался вывести в Россию 200 бутылок водки

В Донецкой области патруль отдела пограничной службы «Амвросиевка» задержал мужчину, который пытался вывести в Россию 200 бутылок водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, нарушитель ехал из украинского села Василевка в российское Селезневка и пытался незаконно пересечь границу на мотоцикле, коляска которого была доверху наполнена бутылками с алкоголем.

Как выяснилось, документов на мотоцикл, который был без государственных номерных знаков, нарушитель не имел. Изъятый у него мотоцикл с водкой передали в таможню для последующего разбирательства.