Оперативники полгода следили за таксистом и проститутками

Житомирские правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в сутенерстве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми УМВД Украины в Житомирской области Сергея СОРОКУ.

По его словам, «на днях работники правоохранительных органов задержали 35-летнего таксиста». Он был пойман «на горячем» с помеченными купюрами.

«Мужчина только что привез одну из подопечных девушек к клиенту, получил во дворе дома за это деньги и собирался вернуться к основному месту работы. Однако ему помешали правоохранители», - сказал С.СОРОКА.

Работник милиции отметил, что задержанный сначала пытался отрицать свою незаконную деятельность, однако потом все же рассказал о ней.

“Таксист сотрудничал с тремя проститутками, поставляя им клиентов”, - рассказал подробности С.СОРОКА. Он добавил, что таксист предлагал своим пассажирам услуги проституток, которые стоили от 300 до 400 грн. за час. Однако этим женщинам он платил всего 25% этой суммы после выполнения заказа.

"Оперативники в течение полугода документировали деятельность таксиста и после сбора доказательств наконец задержали его", - сказал правоохранитель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 УК Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество с целью наживы), которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на тот же срок в зависимости от решения суда.

В общей сложности в Житомирской области с начала этого года это уже четвертый зафиксированный милицией факт сводничества.

По каждому из них возбуждены уголовные дела. Также в регионе с начала года милиция уже привлекла к админответственности за проституцию 5 проституток.