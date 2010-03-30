Из Львова открываются авиарейсы в Донецк и Москву

С 2 июня будет открыта новая авиалиния Львов-Донецк, дважды в неделю самолеты «Боинг-737» будут осуществлять рейсы между Львовом и Донецком.

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА.

Он отметил, что перевозку будет осуществлять авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Время полета ориентировочно будет составлять 1 час 40 минут.

«Давно велись переговоры между Львовским и Донецким областными советами о необходимости такого рейса с целью расширения сотрудничества и связей между нашими двумя регионами», - отметил А.ЗАГРЕВА. Он также отметил, что в последний раз рейс сообщением Львов-Донецк осуществлялся более десяти лет назад.

Также гендиректор предприятия сказал, что в июне планируется открытие рейса Львов-Москва.

Он также отметил увеличение пассажиропотока, подчеркнув, что ежедневно из Львова осуществляется в среднем 20 авиарейсов. «Самая высокая загрузка - на страны Европы и город Киев», - отметил А.ЗАГРЕВА.

«Относительно авиасообщения с другими украинскими городами, которые будут принимать чемпионат Евро-2012, то вопрос будет в дальнейшем обсуждаться с партнерами принимающих городов», - сказал А.ЗАГРЕВА.