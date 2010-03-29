За катание на скейте по териториям мемориалов будут штрафовать

В Виннице будут штрафовать за катание на скейте на территориях мемориалов и достопримечательностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью городского совета.

Согласно сообщению, в Виннице запрещено кататься на территориях достопримечательностей и мемориалов. Будут контролировать эту ситуацию с помощью постоянных рейдов. Нарушители правил благоустройства и использования достопримечательностей истории и культуры в случае, когда их поймают «на горячем» впервые - наказания могут избежать. Но в случае повторного нарушения им угрожают штрафы в размере от 300 до 1800 грн.

В настоящее время в городе насчитывается больше тысячи активных сторонников скейта, роликов, би-микса (экстрим-велосипеды). Городская власть с пониманием относится к необходимости поддержки новых популярных среди молодежи форм досуга, отмечается в сообщении пресс-службы.

«Именно поэтому в прошлом году на территории Центрального парка культуры и отдыха был создан скейт-парк, где винницкие экстремалы проводят мастер классы для новичков и совершенствуют свое мастерство в разных направлениях. Кроме того, мэрия поддержала создание Винницкой федерации экстремальных видов спорта», - прибавили в горсовете.