Эксперты УЕФА признались, что стадион во Львове вызывает у них недоверие

Эксперты УЕФА призывают украинскую власть как можно скорее наверстать отставание в строительстве львовского стадиона.

Об этом говорится в выводах экспертной комиссии УЕФА, переданных УНИАН пресс-службой Местного организационного комитета “Евро-2012” в Украине.

Как напоминает пресс-служба, 23-24 марта экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ посетила Украину с очередным инспекционным визитом.

Во время рабочего совещания в Доме футбола, эксперты УЕФА проанализировали ход выполнения проектов киевского и львовского стадионов, которые на сегодняшний день являются объектами первоочередного внимания.

В ходе визита эксперты УЕФА, МОК - Международный олимпийский комитет «Евро-2012” вместе с руководством Координационного бюро осмотрели НСК «Олимпийский», где с началом монтажа крыши начался следующий этап реконструкции.

Предварительные итоги своей работы эксперты УЕФА подвели на встрече с вице-премьер-министром Украины по вопросам подготовки к Евро-2012 Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

По мнению экспертов УЕФА, центральными вопросами относительно НСК «Олимпийский» является наверстывание существующего отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ, обеспечение бесперебойного финансирования, а также решение ряда проблемных вопросов по прилегающей территории.

Относительно львовского стадиона, по мнению экспертной комиссии УЕФА, структура управления этим проектом требует безотлагательного вмешательства центральных органов власти и масштабной реструктуризации.

«При отсутствии кардинальных решений и учитывая отсутствие существенного прогресса на протяжении продолжительного времени, будет крайне сложно возобновить доверие УЕФА относительно возможности успешной реализации этого стадиона», - отметили эксперты.