Суд отменил приказ о повышении жилищных тарифов в Севастополе

Севастопольский апелляционный административный суд отменил приказ от 21 сентября 2009 года председателя городской государственной администрации, начальника Гражданской обороны Севастополя Сергея КУНИЦЫНА о повышении коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня. (УНИАН: в соответствии с приказом С.КУНИЦЫНА, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе повысились примерно в 2,5 раза. Приказ был опротестован в суде группой жителей города и городским советом).

С.КУНИЦЫН, комментируя решение суда, заявил, что руководство исполнительной власти города подаст кассацию в Высший административный суд Украины.

По его словам, «в любом случае приказ, подписанный мною как начальником Гражданской обороны города, свою функцию выполнил. Я благодарен всем севастопольцам, кто исправно платил по новым тарифам. Благодаря гражданской позиции этих горожан, мы смогли пройти отопительный сезон без серьезных срывов. Мы справились с задачами подачи тепла, газа, воды, обслуживания жилищного фонда города».

Глава города выразил сожаление, «что суды у нас почему-то не возвращают трехгодичной давности цены на бензин, на продукты питания, не отменяют тарифы, принимаемые централизованно и постоянно повышающиеся» (последний раз тарифы на ЖКУ в городе были подняты горсоветом летом 2006 года; последние два года горадминистрация несколько раз обращалась к горсовету с предложениями о повышении тарифов, на что всегда получала отказ - УНИАН).

«Однако, - как сказал С.КУНИЦЫН, - не суд, а политический популизм и бездеятельность депутатского корпуса города в области тарифной политики нанесли удар по всему жилищно-коммунальному хозяйству Севастополя». По его утверждению, «город не сможет оплатить природный газ, «Севгорводоканал» не сможет оплачивать электроэнергию и, скорее всего, рано или поздно будет отключен от ее подачи». Перспектива остаться без тепла, газа, воды и света - более чем реальная, сказал председатель ГГА.

С.КУНИЦЫН уверен, что принятое судебное решение – «сигнал горсовету немедленно заняться проблемами ЖКХ Севастополя». По его мнению, депутаты должны безотлагательно созвать внеочередную сессию и выработать меры по обеспечению бесперебойной работы ЖКХ, жизнедеятельности всего города. Но для этого депутатам, добавил он, «придется изыскать свыше 400 млн. грн. на дотации коммунальщикам. Найдет ли горсовет эти средства? До сих пор дальше разговоров о «защите интересов горожан» дело не шло». По мнению С.КУНИЦЫНА, «депутатам все-таки придется пересмотреть старые тарифы».