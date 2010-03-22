Раритетных Лермонтова и Пушкина пытались вывезти в полотенце

Буковинские таможенники предотвратили попытку перемещения через границу Украины раритетных изданий конца XIX - начала ХХ века.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью Черновицкой областной таможни, редкие издания произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова выявлены во время проведения таможенного контроля гражданина Украины, ехавшего в прицепном вагоне «Киев-София» скоростного поезда следования «Москва - София».

Редкие книги находились под личными вещами в чемодане и были завернуты в обычное полотенце. На экземплярах изданий проставлены штампы библиотеки города Полтава.

Издание произведений датируется 1887-1912 годами. Эксперты-искусствоведы Черновицкой области уже подтвердили ценность изъятых книг и утверждают, что данные экземпляры подлежат хранению и воссозданию. Вывоз их за пределы Украины без разрешения Министерства культуры запрещен.

Сотрудниками Черновицкой областной таможни возбуждено дело о нарушении таможенных правил по признакам статьи 352 Таможенного кодекса Украины: «Действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля».