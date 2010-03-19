Янукович и Азаров поздравили Лину Костенко с юбилеем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко Лину КОСТЕНКО с 80-летним юбилеем.

“По случаю знакового для Украины Вашего славного юбилея позвольте выразить глубокое уважение и благодарность за Ваше непреклонное гражданское мужество и спасенную силу поэтического Слова”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, текст которого размещен на сайте главы государства.

По словам Президента, духовное напряжение, творческая энергия и интеллект, вытекающие из лирики Л.КОСТЕНКО, поэтической историософии, публицистики очищают душу и источники национального достоинства и самоуважения.

“Величие таланта Вашей личности всегда были, есть и будут духовной опорой, вдохновением и источником уверенности для каждого, кто как моральное кредо принял Ваше предостережение: «Людині душу бійся ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, Л.КОСТЕНКО - мощный создатель «гуманитарной ауры своей нации», яркая и неугасимая звезда на поэтическом небосклоне Украины.

Глава государства пожелал Л.КОСТЕНКО долгих и добрых лет в непрерывном творческом взлете.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что писательский талант Л.КОСТЕНКО, способность чувствовать народные чаяния и стремления принесли ей любовь и признание миллионов людей не только в Украине, но и во всем мире.

Глава правительства пожелал Л.КОСТЕНКО новых творческих замыслов, вдохновения и сил, чтобы ее талант и опыт еще долго служили нашему народу, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.