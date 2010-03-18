В ближайшие годы Украина может привлечь 150 млрд. долл. инвестиций
06:55, 18 марта 2010Общество
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Аргументы Людмилы Супрун
Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций) считает, что в течение 3-5 лет в Украину можно привлечь около 150 млрд. долл. инвестиций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказала глава агентства Людмила СУПРУН.
По ее словам, в 2009 г. Украина привлекла инвестиций меньше, чем ожидалось, – на уровне 5 млрд. долл. С начала текущего года инвестирование в Украину практически прекратилось из-за неопределенности в политической ситуации. Однако в течение ближайших лет страна имеет основания привлечь до 150 млрд. долл.
Л.СУПРУН отметила, что за 18 лет независимости Украина привлекла 38 млрд. долл. инвестиций.
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