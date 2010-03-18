Численность охотничьих животных в Кировоградской обл. стабилизировалась

В 2009 году специальные бригады по уничтожению хищных животных в Кировоградской области застрелили почти 3 тысячи лис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Кировоградского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Также были уничтожены 32 волка и 1 енотовидная собака. Такие меры направлены на регулирование поголовья хищных животных для контроля их количества.

В целом, по состоянию на март 2010 года численность основных видов диких охотничьих животных в угодьях Кировоградской области (2 млн. га) стабилизировалась.

По данным управления, численность копытных возросла более чем на 100 особей, и составляет 6 тысяч 808. Увеличилось количество оленей благородных, косуль и кабанов, их насчитали, соответственно, 128, 5728 и 835.

Зайцев-русаков в этом году насчитали более 85 тысяч. По данным учета диких животных в разрезе пользователей охотничьих угодий, официально в области зарегистрировано 68 бобров, около полтысячи выдр, более тысячи белок, хорьков и барсуков, почти 2 тысячи куниц. Количество сурков по сравнению с прошлым годом осталось неизменным – 84.

Пересчет животных, которые принадлежат к охотничьей фауне, производят пользователи охотничьих угодий ежегодно после закрытия сезона охоты.