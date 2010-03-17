Киевлянам намекнули: лучше давиться в транспорте, чем стоять в пробках

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валерий МИРОНОВ убежден, что проблему заторов на дорогах столицы могут решить сами киевляне, пересев из личных автомобилей в общественный транспорт.

Об этом говорится в комментарии В.МИРОНОВА по проблемам транспортного коллапса в столице, переданном агентству УНИАН пресс-службой чиновника.

«Если понимание того, что средство, которое везет сто-двести человек, важнее, чем то, в котором сидит один-два, приживется в умах горожан, столица почувствует на себе транспортное облегчение», - уверен В.МИРОНОВ.

Он добавил, что есть понимание со стороны властей столицы, что альтернативой передвижению на личном автомобиле, если это будет общественный транспорт, должны быть предложения комфорта, быстроты и удобства.

По словам В.МИРОНОВА, существует мировая практика, которая доказывает, что строительство новых удобных развязок, дорог и магистралей «натягивает» еще большее количество транспортных средств, и в итоге не решает проблему пробок. Строительство подземных парковок в центре города, убежден заместитель мэра, также не решает проблемы: «Приток транспорта становится больше, а, следовательно, ухудшает проходимость, съедая время пассажира и водителя в пути».

Как считает В.МИРОНОВ, одним из определяющих факторов, способных облегчить передвижение по городу, в краткосрочной перспективе может стать разнообразие взаимозаменяемого общественного транспорта, как наземного, так и подземного.