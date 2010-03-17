Испытания американского ядерного топлива в Украине завершены

Успешно завершены четырехлетние экспериментальные испытания американского ядерного топлива в Украине, сообщает пресс-центр Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) по итогам инспекции 6 топливных кассет.

"По результатам осмотра, измерений, испытаний участники инспекции в итоговом акте констатировали, что эта конструкция топливных сборок хорошо себя зарекомендовала в течение 4 лет эксплуатации и может использоваться в качестве основы при конструировании топлива для АЭС Украины, в частности для реакторов типа ВВЭР-1000", - приводит сообщение РосБизнесКонсалтинг.

С 12 по 14 марта 2010 г. на ЮУАЭС проходила инспекция шести опытных кассет производства фирмы Westinghouse при участии представителей компании-производителя. Американские тепловыделяющие сборники (ТВС-W) в активной зоне реактора блока N3 ЮУАЭС работали с августа 2005 г. В январе 2010 г. закончился их последний топливный цикл. В соответствии с программой опытно-промышленной эксплуатации, изучение состояния опытного ядерного топлива выполнялось ежегодно, после завершения каждой годовой топливной кампании.

В 2010 г. вступает в действие второй этап проекта квалификации ядерного топлива для Украины, согласно которому в активную зону реактора энергоблока N3 Южно-Украинской атомной станции будет загружена новая перегрузочная партия - 42 топливные сборки Westinghouse. Это топливо прибыло на станцию в сентябре 2009 г.

Если процесс квалификации и лицензирования американского топлива завершится успешно, в 2011 г. вступит в силу украинско-американский контракт на поставку топливных кассет США для трех из пятнадцати украинских энергоблоков. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 30 марта 2008 г. заключила контракт с Westinghouse Electric Sweden AB на закупку ядерного топлива в 2011-2015 гг. Ежегодно Украина планирует закупать топливо американской разработки для обеспечения плановой перегрузки не менее трех из имеющихся пятнадцати энергоблоков ВВЭР-1000.