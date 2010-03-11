В центре Киева обстреляли автомобиль бизнесмена

Вчера, 10 марта, днем на улице Старонаводницкой в Печерском районе Киева произошла перестрелка.

Об этом УНИАН сообщили в Центе общественных связей Управления МВД в г. Киеве.

По предварительной информации, у двух бизнесменов тут была деловая встреча, которую они проводили в автомобиле, припаркованном на обочине. Внезапно показался черный джип «БМВ», из которого обстреляли авто, причем «БМВ» даже не притормозил. Человека, сидевшего со стороны водителя, легко ранили в руку.

Тип оружия, из которого производились выстрелы, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».