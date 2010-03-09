Найден мертвым глава управления Ровенской обладминистрации

Сегодня в Ровно было найден мертвым начальник главного управления труда и социальной защиты населения облгосадминистрации 37-летний Игорь Якубец.

Как сообщил УНИАН начальник Ровенского городского отдела УМВД Украины в области Григорий ЗАРИЧНЮК, И. Якубца обнаружили мертвым в обеденное время в одной из квартир жилого дома по ул. Киевской.

По данным правоохранительных органов, рядом с погибшим также обнаружена мертвая женщина. Обстоятельства трагедии, а также личность погибшей сейчас устанавливают следователи.

По предварительной версии, мужчина и женщина задохнулись газом из неисправной газовой колонки в квартире.

Как передает корреспондент УНИАН, И. Якубца похоронят 11 марта на Тинненском кладбище.

И. Якубец был известным в области политиком. До работы в органах исполнительной власти он был активистом национально-демократического движения, депутатом облсовета, заместителем председателя облсовета. В последние годы работал начальником облуправления труда и социальной защиты населения ОГА.