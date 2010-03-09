Создание Ан-70 надо финансировать как отдельную бюджетную программу

Кабинет Министров Украины намерен выделить 333,7 млн. грн. на производство самолета Ан-70 в 2010 году.

Это предусмотрено распоряжением Кабмина №321-р от 1 марта 2010 года «Некоторые вопросы выполнения Общегосударственной программы создания военно-транспортного самолета Ан-70 и его закупки по государственному оборонному заказу».

«Министерству финансов, Министерству экономики по предоставлению Министерства промышленной политики и Министерства обороны включить в проект Государственного бюджета Украины на 2010 год отдельными бюджетными программами расходы для выполнения Общегосударственной программы создания военно-транспортного самолета Ан-70 и его закупки по государственному оборонному заказу, в частности, на подготовку и освоение серийного производства самолета – 152 млн. грн., продолжение опытно-конструкторских работ – 61,7 млн. грн., производство самолетов – 120 млн. грн.», – сказано в распоряжении Кабмина.