В Киеве установят памятник казахскому поэту Жамбылу Жабаеву

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об установке памятника величайшему казахскому поэту и мыслителю Жамбылу Жабаеву.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Памятник будет построен в парке «Нивки» напротив здания Посольства Республики Казахстан в Украине за средства меценатов.

В 2008 году решением Киевского городского совета улица Кузьминская была переименована в улицу Жамбыла Жабаева, а в мае 2009 года торжественно открыта мемориальная доска казахскому поэту.