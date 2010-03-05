В Киеве установят памятник казахскому поэту Жамбылу Жабаеву
18:30, 05 марта 2010Общество
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Информация пресс-службы КГГА
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об установке памятника величайшему казахскому поэту и мыслителю Жамбылу Жабаеву.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Памятник будет построен в парке «Нивки» напротив здания Посольства Республики Казахстан в Украине за средства меценатов.
В 2008 году решением Киевского городского совета улица Кузьминская была переименована в улицу Жамбыла Жабаева, а в мае 2009 года торжественно открыта мемориальная доска казахскому поэту.
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