Суд отклонил иск экс-судьи Зварича к Ющенко

Львовский окружной административный суд отклонил иск бывшего судьи Игоря ЗВАРИЧА к экс-Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и Генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь адвокатов И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

Как отметила Т.ТУРЧИНА, «суд отклонил иск, ссылаясь на то, что это не его компетенция и этот вопрос должен рассматриваться в гражданско-правовой сфере».

«Мы будем обжаловать решение, ведь суд мотивировал тем, что В.ЮЩЕНКО, отдавая приказы на совещании СНБО, не исполнял своих служебных полномочий. Но мы считаем, что Президент, который председательствует на заседании СНБО, исполняет свои полномочия, и он был при исполнении, а не выступал как гражданское лицо», - отметила Т.ТУРЧИНА.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении в то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Р.ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал ознакомление с материалами уголовного дела в отношении него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: Президента В.ЮЩЕНКО, генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО.