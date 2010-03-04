Видят ли украинцы угрозу демократии и свободе слова (опрос)

54,6% украинцев считают, что свободе слова в Украине в ближайшее время ничто не угрожает. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Какая власть нужна Украине?», проведенного Институтом Горшенина 1-3 марта 2010 года.

В частности, на вопрос «Существует ли угроза свободе слова в Украине?», ответ «точно нет» дали 33,2% респондентов, «скорее нет» - 21,4%.

При этом опасаются угрозы демократии и свободе слова в ближайшее время более трети опрошенных (38,5%). Из них ответ «точно да» дали 22,1%, «скорее да» - 16,4% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 6,9% граждан Украины.

Как отмечают эксперты, большая часть респондентов - 62,1% - считает, что Украине сегодня нужна демократическая власть.

Из них около трети опрошенных - 36,8% - уверены, что власть должна быть «точно демократическая», а около четверти - 25,3% – «скорее демократическая». Более четверти украинцев - 28,1% - высказались в пользу авторитарной власти в стране. Из них 13,2% респондентов считают, что власть в Украине сегодня должна быть «точно авторитарная», 14,9% - «скорее авторитарная». Затруднились ответить на данный вопрос 9,7% граждан Украины.

Вместе с тем более половины украинцев - 54,2% - считают, что Конституция Украины, как основной закон страны, не должна меняться часто. По мнению опрошенных, изменения и дополнения в нее можно вносить лишь в редких, исключительных случаях. При этом более трети граждан Украины - 36,7% - полагают, что нынешняя Конституция нуждается в совершенствовании, во внесении в нее существенных изменений и дополнений. Затруднились ответить на данный вопрос 9,1% респондентов.

Также эксперты отметили тот факт, что подавляющее большинство украинцев - 82,5% - отрицательно оценивают деятельность действующей Верховной Рады. Из них более половины - 57,9% - оценивают работу ВР «полностью отрицательно», а около четверти - 24,6% – «скорее отрицательно». И только каждый десятый респондент - 10,0% - положительно оценивает деятельность ВР. Из них 2,6% ответили на вопрос «полностью положительно», а 7,4% - «скорее положительно». Затруднились с ответом - 7,5% респондентов.

В Институте Горшенина обращают внимание, что почти половина граждан Украины - 49,3% - считает, что действующую Верховную Раду следует распустить и объявить досрочные парламентские выборы. Из них 30,3% ответили на данный вопрос «точно да», а 19,0% - «скорее да». Более трети респондентов - 36,9% - придерживаются противоположной точки зрения. Из них каждый пятый - 20,9% - ответил на вопрос о том, следует ли распустить ВР и объявить досрочные парламентские выборы, «точно нет», а 16,0% - «скорее нет». Затруднились определить свою позицию по данному поводу 13,8% опрошенных.

Всего согласно случайной выборке Институтом Горшенина было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.